На Житомирщине столкнулись сразу четыре автомобиля
В Киевской области экглава ГСЧС присвоил средства на строительстве пожарного депо
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
29 августа 2025, 18:21

Квартирный вопрос в Запорожье: как изменилась стоимость аренды жилья

29 августа 2025, 18:21
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Обстановка на фронте напрямую влияет на стоимость аренды жилья. В Запорожье с прошлого года цены почти не изменились, но есть определенные нюансы

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным экспертов ЛУН, средняя стоимость двухкомнатных и трехкомнатных квартир в Запорожье составляет 7000 и 10000 гривен соответственно. При этом аренда однокомнатных квартир подорожала на 500 гривен: сейчас это в среднем 5,5 тысячи гривен в месяц.

По данным Минфина, Запорожская область входит в тройку регионов с самыми низкими ценами на однокомнатные квартиры. В то же время отмечается, что в Запорожской области по сравнению с прошлым годом цены на жилье упали более чем на 6%. Средняя стоимость жилья в области и областном центре колеблется около 5 тысяч гривен.

А что на OLX? Дешевле, что здесь предлагают, - это квартира в Заводском районе за 2 тысячи гривен на первом этаже. Без ремонта, техники, почти без мебели, за 500 метров до ближайшей остановки.

Самое дорогое предложение – это квартира-студия в Шевченковском районе за 20 тысяч гривен. В этом случае есть полная меблировка, вся необходимая бытовая техника и доступность к инфраструктуре. Квартира расположена на третьем этаже четырехэтажного дома.

Отмечается, что самые дешевые варианты в Заводском, Шевченковском, Коммунарском районах. Самая дорогая аренда будет в центральной части города и в Бородинском микрорайоне.

Напомним, по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры в Украине в июне 2025 года составила 7504 гривен. С начала года цены выросли на 4,5%. При этом общая инфляция достигла 6,5%.

