22:53  29 серпня
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
22:44  29 серпня
В Одесі пройде новий літературний фестиваль
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
30 серпня 2025, 01:20

У Києві побільшало офісів: із чим це пов'язано

30 серпня 2025, 01:20
Ілюстративне фото
У столиці багато компаній переїхали на нові офіси. Найчастіше причина у пошкоджені майна

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

За перші шість місяців 2025 року в Україні обсяг валового поглинання офісних площ у Києві року досяг 82 000 квадратних метрів, що на 16% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому 30% забезпечили компанії, які переїхали через пошкодження будівель.

Основний попит припадає на компанії у сфері ІТ та телекомунікацій. Також цікавляться офісними приміщеннями представники публічного сектору, неурядові організації та підприємства промислово-енергетичного комплексу.

"Близько 30% цього попиту пов’язано з вимушеним переїздом компаній із пошкоджених будівель, що підкреслює дестабілізуючий характер ринку", - кажуть експерти.

Також зазначають, що під час війни в Україні став популярним гібридний формат роботи. Тоді в офісі одночасно знаходяться лише 30-40% працівників. Завдяки цьому багато компаній змогли переміститися до офісних будівель вищого класу без додаткових витрат на оренду.

Нагадаємо, в уряді обговорюють нові гранти для українців для створення власної справи. Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, а також індивідуальну мистецьку діяльність.

