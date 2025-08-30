Ілюстративне фото

У столиці багато компаній переїхали на нові офіси. Найчастіше причина у пошкоджені майна

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

За перші шість місяців 2025 року в Україні обсяг валового поглинання офісних площ у Києві року досяг 82 000 квадратних метрів, що на 16% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому 30% забезпечили компанії, які переїхали через пошкодження будівель.

Основний попит припадає на компанії у сфері ІТ та телекомунікацій. Також цікавляться офісними приміщеннями представники публічного сектору, неурядові організації та підприємства промислово-енергетичного комплексу.

"Близько 30% цього попиту пов’язано з вимушеним переїздом компаній із пошкоджених будівель, що підкреслює дестабілізуючий характер ринку", - кажуть експерти.

Також зазначають, що під час війни в Україні став популярним гібридний формат роботи. Тоді в офісі одночасно знаходяться лише 30-40% працівників. Завдяки цьому багато компаній змогли переміститися до офісних будівель вищого класу без додаткових витрат на оренду.

