28 августа 2025, 21:17

Россияне уничтожили в Киеве большой склад лекарств

28 августа 2025, 21:17
иллюстративное фото: из открытых источников
В результате ночной атаки на Киев 28 августа россияне уничтожили фармацевтический состав СП "Оптима-Фарм"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня ночью подвергся обстрелу фармацевтический состав СП "Оптима-Фарм, ЛТД", в городе Киев. Были уничтожены медикаменты и складское помещение", – говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в компании, оценка ущерба и последствий будет завершена в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения.

