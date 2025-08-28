Россияне уничтожили в Киеве большой склад лекарств

иллюстративное фото: из открытых источников

В результате ночной атаки на Киев 28 августа россияне уничтожили фармацевтический состав СП "Оптима-Фарм"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня ночью подвергся обстрелу фармацевтический состав СП "Оптима-Фарм, ЛТД", в городе Киев. Были уничтожены медикаменты и складское помещение", – говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщили в компании, оценка ущерба и последствий будет завершена в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения.