В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar

иллюстративное фото: из открытых источников

Завод Bayraktar в Киеве попал под удар россиян

Как передает RegioNews, об этом сообщил соучредитель ОО "Варта-1", депутат Львовского городского совета 8-го созыва Игорь Зинкевич.

По его данным, было зафиксировано два попадания, в результате чего производственные мощности получили серьезные повреждения.

"Несмотря на войну и предыдущие атаки, компания продолжала вкладывать десятки миллионов собственных средств, обучать персонал и готовить производство. Большинство мощностей уже было почти готово, основной персонал завершил обучение", – говорится в сообщении.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в компании Baykar Makina.

Напомним, в Киеве объявили 29 августа Днем траура после ночного удара 28 августа. В ту ночь россияне применили широкий арсенал вооружения.