14:15  28 августа
В Кропивницком простились с погибшим пилотом МиГ-29 Сергеем Бондарем
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 15:57

Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала изувеченную квартиру после обстрела Киева

28 августа 2025, 15:57
Читайте також українською мовою
Фото: Instagram/Ольга Мартыновская
Читайте також
українською мовою

Телеведущая рассказала о последствиях ночного обстрела столицы, во время которого ее квартира была повреждена

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на ее страницу в Instagram.

Телеведущая и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская сообщила, что во время ночной атаки на Киев 28 августа пострадала ее квартира. Жилье, где она проживает вместе с дочерью, осталось без окон в результате взрывной волны.

Мартыновская показала последствия обстрела

В своем видеообращении Мартыновская показала кадры поврежденного дома и указала место, где расположено ее жилье. Она отметила, что накануне уехала в командировку в Николаев, поэтому во время обстрела в квартире никого не было.

К счастью, дома никого не было

По словам телеведущей, ее дочь в это время находилась у бабушки в Чернигове. Мартыновская подчеркнула, что подобные случаи говорят об опасности для мирных жителей в любом регионе страны.

Ее квартира осталась без окон

Она также выразила соболезнования киевлянам, чьи дома испытали значительные разрушения из-за ракетной атаки. По официальным данным городских властей, в результате удара в столице повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, в результате ночной атаки РФ на Киев было повреждено здание бизнес-центра, где расположен офис издания "Украинская правда". По данным редакции, жертв нет, а работа медиа продолжается в обычном режиме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев обстрел ракетный удар Балистика МастерШеф разрушенные дома Ольга Мартыновская
В Киеве из-под завалов достали еще одно тело: количество погибших выросло до 15
28 августа 2025, 13:59
Из-за повреждения сортировочного депо "Новой почты" в Киеве посылки могут задержаться
28 августа 2025, 13:57
В Киеве подтвердили информацию о гибели 14 человек после атаки РФ
28 августа 2025, 11:38
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В результате ракетной атаки на Киев пострадал офис эксминистра Кубракова
28 августа 2025, 15:59
Взрывчатку получал дронами: в Запорожье предатель готовил теракты
28 августа 2025, 15:54
В Днепре судили предателя, подписавшего контракт с армией РФ
28 августа 2025, 15:46
В Тернополе мужчина похитил телефон после застолья и снял 90 тысяч гривен
28 августа 2025, 15:36
Днепропетровщина лидер по количеству разводов: сколько браков было расторгнуто в Украине с начала года
28 августа 2025, 15:35
В Ровно объявили подозрение водителю, совершившему смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения
28 августа 2025, 15:25
Харьковщина ищет работников: ТОП-10 вакансий с высокой зарплатой
28 августа 2025, 15:09
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Краснодарского края
28 августа 2025, 14:56
Скандал на Закарпатье: Офис омбудсмена проверяет правомерность мобилизации эксполицейского
28 августа 2025, 14:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »