Телеведущая рассказала о последствиях ночного обстрела столицы, во время которого ее квартира была повреждена

Телеведущая и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская сообщила, что во время ночной атаки на Киев 28 августа пострадала ее квартира. Жилье, где она проживает вместе с дочерью, осталось без окон в результате взрывной волны.

В своем видеообращении Мартыновская показала кадры поврежденного дома и указала место, где расположено ее жилье. Она отметила, что накануне уехала в командировку в Николаев, поэтому во время обстрела в квартире никого не было.

По словам телеведущей, ее дочь в это время находилась у бабушки в Чернигове. Мартыновская подчеркнула, что подобные случаи говорят об опасности для мирных жителей в любом регионе страны.

Она также выразила соболезнования киевлянам, чьи дома испытали значительные разрушения из-за ракетной атаки. По официальным данным городских властей, в результате удара в столице повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, в результате ночной атаки РФ на Киев было повреждено здание бизнес-центра, где расположен офис издания "Украинская правда". По данным редакции, жертв нет, а работа медиа продолжается в обычном режиме.