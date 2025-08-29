Наслідки ракетної атаки РФ: кількість загиблих у Києві зросла до 23
У результаті чергової масованої ракетної атаки на столицю України кількість загиблих сягнула 23 осіб
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
"На жаль, кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей", – написав він в телеграмі.
За словами міського голови столиці Віталія Кличка, постраждали понад 60 мешканці міста, зокрема 11 дітей.
Наразі у стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей.
Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі триває.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. У зв’язку із численними жертвами 29 серпня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.
Як відомо, момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.