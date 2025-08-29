02:55  29 серпня
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
01:55  29 серпня
США продадуть Україні 3350 ракет ERAM
17:55  28 серпня
Спека до +35 повертається в Україну
29 серпня 2025, 07:06

Наслідки ракетної атаки РФ: кількість загиблих у Києві зросла до 23

29 серпня 2025, 07:06
Фото: ДСНС України
У результаті чергової масованої ракетної атаки на столицю України кількість загиблих сягнула 23 осіб

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"На жаль, кількість загиблих у Києві зросла до 23 людей", – написав він в телеграмі.

За словами міського голови столиці Віталія Кличка, постраждали понад 60 мешканці міста, зокрема 11 дітей.

Наразі у стаціонарах міських лікарень перебувають 35 поранених, серед них шестеро дітей.

Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі триває.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. У зв’язку із численними жертвами 29 серпня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

Як відомо, момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.


