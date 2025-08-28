В Киеве из-за российских обстрелов пострадал офис "Украинской правды"

Фото: Facebook/Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva

В ночь на 28 августа в результате массированной комбинированной атаки России на Киев пострадал офис издания "Украинская правда"

Об этом идет речь в сообщении УП, передает RegioNews.

В здании бизнес-центра, где расположен офис редакции, зафиксированы повреждения.

По сообщению редакции, пострадавших нет и "Украинская правда" продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, в Киеве в результате российской атаки также повреждено здание миссии ЕС. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, удар был направлен и по дипломатическим учреждениям, что является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Как известно, в ночь на 28 августа столица Украины подверглась очередной массированной воздушной атаке со стороны России. Противник применил широкий арсенал вооружения. Было известно о 12 погибших.

В Киеве 29 августа объявлен Днем траура.