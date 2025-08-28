10:26  28 серпня
28 серпня 2025, 11:35

У Києві через російський обстріл постраждав офіс "Української правди"

28 серпня 2025, 11:35
Фото: Facebook/Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva
У ніч на 28 серпня внаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Київ постраждав офіс видання "Українська правда"

Про це йдеться в повідомленні УП, передає RegioNews.

У будівлі бізнес-центру, де розташований офіс редакції, зафіксовано пошкодження.

За повідомленням редакції, постраждалих немає, і "Українська правда" продовжує працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки також пошкоджена будівля місії ЄС. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, удар був спрямований і по дипломатичних установах, що є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Як відомо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про 12 загиблих.

У Києві 29 серпня оголошено Днем жалоби.

