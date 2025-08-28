Фото: Reuters| Stringer

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По состоянию на 11 часов утра подтверждена гибель 14 человек, среди них трое детей 2, 14 и 17 лет. Еще около десяти человек считаются пропавшими без вести.

Мэр Виталий Кличко отметил, что в результате ударов серьезно пострадали жилые и нежилые здания в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Деснянском районах столицы. По его словам, повреждены многоэтажные дома, объекты образования и транспортная инфраструктура.

Спасатели разбирают завалы в пострадавших районах Киева

Экстренные службы работают на всех пострадавших локациях, разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим.

Согласно предварительным данным, во время атаки рф применила широкий арсенал вооружения, запустив по территории Украины более 600 средств воздушного нападения.

Ранее сообщалось, в Киеве объявили 29 августа Днем траура после ночного обстрела. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция, где спасатели разбирают завалы после вражеской атаки.