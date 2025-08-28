В Киеве подтвердили информацию о гибели 14 человек после атаки РФ, среди них трое детей
В столице возросло количество жертв ночной массированной атаки
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
По состоянию на 11 часов утра подтверждена гибель 14 человек, среди них трое детей 2, 14 и 17 лет. Еще около десяти человек считаются пропавшими без вести.
Мэр Виталий Кличко отметил, что в результате ударов серьезно пострадали жилые и нежилые здания в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Деснянском районах столицы. По его словам, повреждены многоэтажные дома, объекты образования и транспортная инфраструктура.
Экстренные службы работают на всех пострадавших локациях, разбирают завалы и оказывают помощь пострадавшим.
Согласно предварительным данным, во время атаки рф применила широкий арсенал вооружения, запустив по территории Украины более 600 средств воздушного нападения.
Ранее сообщалось, в Киеве объявили 29 августа Днем траура после ночного обстрела. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция, где спасатели разбирают завалы после вражеской атаки.