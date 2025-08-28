Фото: ілюстративне

Триває пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі після нічного обстрілу, спричиненого ворожими ударами

Про це повідомив Віталій Кличко, передає RegioNews.

"У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція, рятувальники розбирають завали. Вже понад 10 загиблих внаслідок варварської атаки ворога. Серед загиблих – троє дітей. Найменшій дівчинці три роки", – повідомив Мер Києва.

Відповідно до рішення столичної влади, 29 серпня в Києві оголошено День жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях, а також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форми власності.

"29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи", – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

Згодом Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.

Раніше повідомлялося, що момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.