10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
09:25  28 серпня
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
08:44  28 серпня
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2025, 10:51

Київ атакували реактивні дрони "Герань-3", здатні розвивати високу швидкість

28 серпня 2025, 10:51
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У ніч на 28 серпня Росія знову завдала удару по Україні, застосувавши безпілотники-камікадзе нового типу

Про це повідомляє "Clash Report", передає RegioNews.

Цього разу атака була спрямована на Київ, де сили протиповітряної оборони зафіксували запуск дронів "Герань-3". Ці апарати оснащені реактивними двигунами, що дозволяє їм розвивати значну швидкість та ускладнює їхнє перехоплення.

Фахівці провели аналіз збитих безпілотників і виявили деталі, які становлять інтерес для міжнародної спільноти. Йдеться про силові установки іноземного виробництва, які використовуються у конструкції дронів. Це може стати важливим аргументом для посилення контролю над експортом технологій, що потенційно можуть опинитися у військовій сфері.

Виявлено іноземні двигуни у конструкції безпілотників

За результатами огляду встановлено, що частина збитих "Гераней-3" була оснащена реактивними двигунами "PBS TJ40-G2", розробленими компанією "PBS Velká Bíteš" у Чехії. Такі агрегати мають тягу 400 ньютонів і призначені для невеликих літальних апаратів. Крім того, на інших дронах виявили китайські двигуни "SW400 pro", які також використовуються у військових безпілотних системах.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

Згодом Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.

Раніше повідомлялося, що момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Київ шахед атака ППО реактивний шахед двигун
Повітряна атака на Україну: ППО знищила 589 із 629 повітряних цілей
28 серпня 2025, 10:47
У Києві внаслідок російського удару пошкоджена будівля місії ЄС: фото наслідків
28 серпня 2025, 10:14
У Києві триває розбір завалів після удару РФ: у ДСНС опублікували фото
28 серпня 2025, 09:56
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Закарпатті жінку судитимуть за вербування українок для сексуального рабства
28 серпня 2025, 12:12
Ворог просунувся на межі Дніпропетровської області та на Покровському напрямку, – DeepState
28 серпня 2025, 12:05
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 11:57
У Києві підтвердили про загибель 14 людей після атаки РФ, серед них троє дітей
28 серпня 2025, 11:38
У Києві через російський обстріл постраждав офіс "Української правди"
28 серпня 2025, 11:35
У Києві оголосили 29 серпня Днем жалоби після нічного удару
28 серпня 2025, 11:13
Смертельна атака на столицю: серед 12 загиблих – троє дітей
28 серпня 2025, 10:57
Повітряна атака на Україну: ППО знищила 589 із 629 повітряних цілей
28 серпня 2025, 10:47
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
28 серпня 2025, 10:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »