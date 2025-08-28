Фото: ілюстративне

У ніч на 28 серпня Росія знову завдала удару по Україні, застосувавши безпілотники-камікадзе нового типу

Про це повідомляє "Clash Report", передає RegioNews.

Цього разу атака була спрямована на Київ, де сили протиповітряної оборони зафіксували запуск дронів "Герань-3". Ці апарати оснащені реактивними двигунами, що дозволяє їм розвивати значну швидкість та ускладнює їхнє перехоплення.

Фахівці провели аналіз збитих безпілотників і виявили деталі, які становлять інтерес для міжнародної спільноти. Йдеться про силові установки іноземного виробництва, які використовуються у конструкції дронів. Це може стати важливим аргументом для посилення контролю над експортом технологій, що потенційно можуть опинитися у військовій сфері.

Виявлено іноземні двигуни у конструкції безпілотників

За результатами огляду встановлено, що частина збитих "Гераней-3" була оснащена реактивними двигунами "PBS TJ40-G2", розробленими компанією "PBS Velká Bíteš" у Чехії. Такі агрегати мають тягу 400 ньютонів і призначені для невеликих літальних апаратів. Крім того, на інших дронах виявили китайські двигуни "SW400 pro", які також використовуються у військових безпілотних системах.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

Згодом Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.

Раніше повідомлялося, що момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.