У Києві триває розбір завалів після удару РФ: у ДСНС опублікували фото

Фото: ДСНС України

Після масованої російської атаки в ніч на 28 серпня у Києві тривають масштабні рятувальні операції. Підрозділи ДСНС працюють на п'яти локаціях у Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах столиці

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що до ліквідації наслідків обстрілів залучено близько 500 рятувальників та 112 одиниць техніки, зокрема пожежну, важку інженерну техніку та авіацію.

Наразі відомо про 45 постраждалих. Інформація оновлюється. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

Згодом Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.

Раніше повідомлялося, що момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.