У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
Після російської масованої повітряної атаки у столиці перекрили рух транспорту на кількох основних магістралях
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.
Рух перекритий на таких ділянках:
- Харківське шосе – від перехрестя з вулицею Здолбунівською до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука;
- вулиця Бориспільська – від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською;
- вулиця Жилянська – від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Антоновича;
- вулиця Глибочицький проїзд – від перехрестя з вулицею Січових стрільців до перехрестя з вулицею Глибочицькою.
Білошицький закликав враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів.
У Київській міській державній адміністрації також повідомили, як курсує громадський транспорт:
Тролейбуси:
- № 6, 18, 33 – до залізничної платформи "Куренівка";
- № 31, 16 – до Лук’янівської площі;
- № 19, 35 – через Берестейський проспект;
- № 3, 9к – до Південного вокзалу;
- № 12 – вулиця Васильківська – вулиця Жилянська;
- № 14 – зупинка "Ботанічний сад" – станція метро "Палац Спорту".
Автобуси:
- № 119 – вулиця Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;
- № 14т – проспект Відрадний – Лук'янівська площа;
- № 51 – станція метро "Либідська" – Дарницький ринок;
- № 63 – вулиця Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
- № 31 – на вулицю Загорівська без заїзду на вулицю Нагірна;
- № 69 – вулиця Литвиненко-Вольгемут – вулиця Тарасівська;
- № 115 – до Дарницького ринку;
- № 112 – вулиця Івана Микитенка – Житній ринок;
- № 50 – Берестейським проспектом.
Трамваї маршруту № 22 курсують від проспекту Воскресенського до станції метро "Позняки".
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.
Згодом Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.
Раніше повідомлялося, що момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.