09:25  28 серпня
У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць
08:44  28 серпня
Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів
00:30  28 серпня
Показали трейлер британського фільму, в якому зіграла українська акторка
28 серпня 2025, 09:25

У столиці після російської атаки обмежено рух: список перекритих вулиць

28 серпня 2025, 09:25
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Після російської масованої повітряної атаки у столиці перекрили рух транспорту на кількох основних магістралях

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

Рух перекритий на таких ділянках:

  • Харківське шосе – від перехрестя з вулицею Здолбунівською до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука;
  • вулиця Бориспільська – від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською;
  • вулиця Жилянська – від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Антоновича;
  • вулиця Глибочицький проїзд – від перехрестя з вулицею Січових стрільців до перехрестя з вулицею Глибочицькою.

Білошицький закликав враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів.

У Київській міській державній адміністрації також повідомили, як курсує громадський транспорт:

Тролейбуси:

  • № 6, 18, 33 – до залізничної платформи "Куренівка";
  • № 31, 16 – до Лук’янівської площі;
  • № 19, 35 – через Берестейський проспект;
  • № 3, 9к – до Південного вокзалу;
  • № 12 – вулиця Васильківська – вулиця Жилянська;
  • № 14 – зупинка "Ботанічний сад" – станція метро "Палац Спорту".

Автобуси:

  • № 119 – вулиця Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;
  • № 14т – проспект Відрадний – Лук'янівська площа;
  • № 51 – станція метро "Либідська" – Дарницький ринок;
  • № 63 – вулиця Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
  • № 31 – на вулицю Загорівська без заїзду на вулицю Нагірна;
  • № 69 – вулиця Литвиненко-Вольгемут – вулиця Тарасівська;
  • № 115 – до Дарницького ринку;
  • № 112 – вулиця Івана Микитенка – Житній ринок;
  • № 50 – Берестейським проспектом.

Трамваї маршруту № 22 курсують від проспекту Воскресенського до станції метро "Позняки".

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

Згодом Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.

Раніше повідомлялося, що момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.

