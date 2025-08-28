Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Після російської масованої повітряної атаки у столиці перекрили рух транспорту на кількох основних магістралях

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

Рух перекритий на таких ділянках:

Харківське шосе – від перехрестя з вулицею Здолбунівською до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука;

вулиця Бориспільська – від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською;

вулиця Жилянська – від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Антоновича;

вулиця Глибочицький проїзд – від перехрестя з вулицею Січових стрільців до перехрестя з вулицею Глибочицькою.

Білошицький закликав враховувати цю інформацію при плануванні маршрутів.

У Київській міській державній адміністрації також повідомили, як курсує громадський транспорт:

Тролейбуси:

№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи "Куренівка";

№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;

№ 19, 35 – через Берестейський проспект;

№ 3, 9к – до Південного вокзалу;

№ 12 – вулиця Васильківська – вулиця Жилянська;

№ 14 – зупинка "Ботанічний сад" – станція метро "Палац Спорту".

Автобуси:

№ 119 – вулиця Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;

№ 14т – проспект Відрадний – Лук'янівська площа;

№ 51 – станція метро "Либідська" – Дарницький ринок;

№ 63 – вулиця Мирослава Поповича – Дарницький ринок;

№ 31 – на вулицю Загорівська без заїзду на вулицю Нагірна;

№ 69 – вулиця Литвиненко-Вольгемут – вулиця Тарасівська;

№ 115 – до Дарницького ринку;

№ 112 – вулиця Івана Микитенка – Житній ринок;

№ 50 – Берестейським проспектом.

Трамваї маршруту № 22 курсують від проспекту Воскресенського до станції метро "Позняки".

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

Згодом Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.

Раніше повідомлялося, що момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео.