Момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео
У мережі з'явилося відео моменту прильоту ракети по житловому будинку в Києві
Про це інформує RegioNews.
За даними КМВА, станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб.
Інформація постійно оновлюється.
Раніше Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.
Окрім того, окупанти завдали удару і по Київській області. Поранено чоловіка та пошкоджено будинки.
