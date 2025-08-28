Момент удару по житловому будинку в Києві потрапив на відео

Скриншот із відео

У мережі з'явилося відео моменту прильоту ракети по житловому будинку в Києві

Про це інформує RegioNews.

За даними КМВА, станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб.

Інформація постійно оновлюється.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про 8 загиблих і закликав світ відреагувати на атаку Росії.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про чотирьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 пошкоджених локацій.

Окрім того, окупанти завдали удару і по Київській області. Поранено чоловіка та пошкоджено будинки.