Комбінована атака на Київ: уже четверо загиблих, серед них – двоє дітей

Фото: Укрінформ

Станом на ранок 28 серпня у Києві через російську атаку загинуло щонайменше 4 людини, серед них – двоє дітей. Ще понад 20 осіб отримали поранення

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

"На одній із локацій працюємо з Головою ДСНС. Рятувально-пошукові операції в активній фазі", – зазначив Клименко.

Він також додав, що ситуація залишається динамічною, і інформація уточнюється. Через масштабні загоряння до ліквідації пожеж залучено авіацію ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня столиця України зазнала чергової масованої повітряної атаки з боку Росії. Противник застосував широкий арсенал озброєння. Було відомо про трьох загиблих. Загалом зафіксовано понад 20 точок ураження.

Окрім того, окупанти завдали удару і по Київській області. Поранено чоловіка та пошкоджено будинки.