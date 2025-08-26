Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Заведения работали в закрытом формате и принимали только "своих" клиентов.

Полиция провела более 70 обысков в подпольных казино Киева

Правоохранители установили, что владельцы создавали комфортные условия для вовлечения посетителей в азартные игры. Клиенты систематически теряли большие суммы денег. Попасть в заведения можно было исключительно по предварительной договоренности. Администраторы проверяли, не следят ли за посетителем правоохранители.

12 фигурантам объявлено о подозрении по делу

В рамках расследования полиция провела более 70 санкционированных обысков. Изъята компьютерная техника и другие приборы, которые использовались для организации игр, мобильные телефоны, черновые записи, а также оружие и патроны.

Удалены компьютерная техника, черные записи и оружие

На данный момент следователи объявили о подозрении 12 главным фигурантам дела. Досудебное расследование продолжается, а правоохранители продолжают сбор доказательств о функционировании сети и ее доходах.

Ранее сообщалось, что в Одесской области правоохранители задержали "смотрящего" за Измаилом и трех его сообщников. В настоящее время продолжается расследование деятельности подпольных игорных заведений в городе.