В Киеве разоблачили 10 подпольных казино, которые приносили миллионные прибыли
По данным следствия, злоумышленники организовали 10 игорных комплексов в разных районах столицы
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Заведения работали в закрытом формате и принимали только "своих" клиентов.
Правоохранители установили, что владельцы создавали комфортные условия для вовлечения посетителей в азартные игры. Клиенты систематически теряли большие суммы денег. Попасть в заведения можно было исключительно по предварительной договоренности. Администраторы проверяли, не следят ли за посетителем правоохранители.
В рамках расследования полиция провела более 70 санкционированных обысков. Изъята компьютерная техника и другие приборы, которые использовались для организации игр, мобильные телефоны, черновые записи, а также оружие и патроны.
На данный момент следователи объявили о подозрении 12 главным фигурантам дела. Досудебное расследование продолжается, а правоохранители продолжают сбор доказательств о функционировании сети и ее доходах.
Ранее сообщалось, что в Одесской области правоохранители задержали "смотрящего" за Измаилом и трех его сообщников. В настоящее время продолжается расследование деятельности подпольных игорных заведений в городе.