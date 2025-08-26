07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
07:30  26 августа
В Киевской области возник пожар на несанкционированной мусорной свалке
07:21  26 августа
За неделю из приграничья Сумщины эвакуировали 47 человек
UA | RU
UA | RU
26 августа 2025, 10:31

Пытали и шантажировали заключенных: в Харькове задержали начальника колонии и его сотрудников

26 августа 2025, 10:31
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Среди них руководитель учреждения, его заместитель, дежурный помощник руководителя и два оперативных сотрудника

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, руководство колонии принуждало заключенных к бесплатному труду, включая сверхурочный. Для этого использовали других сотрудников учреждения и систематически унижали достоинство осужденных. По показаниям следователей, применялись запугивание, психологическое давление, манипуляции, шантаж, угрозы и оскорбления.

Кроме того, работники колонии без надлежащих оснований применяли меры дисциплинарного воздействия в отношении заключенных. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 127 УК Украины. Речь идет о действиях представителей государства, направленных на причинение физической или моральной боли осужденным с целью принудить их к действиям вопреки их воле, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители фиксируют следы преступления и собирают доказательства

В настоящее время продолжается сбор доказательств по другим случаям пыток. На месте работают эксперты-криминалисты для фиксации следов преступления. Параллельно готовятся ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГБР.

Ранее сообщалось, в Черниговской области суд приговорил мужчину за пытки двух детей сожительницы из-за кражи персиков. Сейчас правоохранители продолжают документировать подобные случаи домашнего насилия в регионе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР подозрение колония заключенные Харьков пытки
ГБР разоблачило схему снабжения военным некачественного масла на десятки миллионов
26 августа 2025, 09:50
В Донецкой области военный продавал украденные гранаты и гранатометы
26 августа 2025, 08:43
В Украине с начала 2022 года возбуждено 3 тысячи дел за госпредательство
26 августа 2025, 08:16
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Меньше гостей, больше чеки: средний счет в ресторанах Украины вырос на 17%
26 августа 2025, 11:44
Шпионил в женском образе: в Одесской области осудили российского агента
26 августа 2025, 11:33
В Днепре разоблачили группу, сбывавшую поддельные гаджеты на сумму более 24 млн грн
26 августа 2025, 11:16
В Черниговской области во время пожара погиб 17-летний парень
26 августа 2025, 11:08
Столкновение легковушек под Броварами на Киевщине: есть погибший и пострадавший
26 августа 2025, 10:55
Разбойное нападение на остановке в Киеве: полиция задержала двух подозреваемых
26 августа 2025, 10:50
В Киеве разоблачили 10 подпольных казино, которые приносили миллионные прибыли
26 августа 2025, 10:45
Утонул в реке: в Николаеве нашли тело 15-летнего мальчика
26 августа 2025, 10:40
Меньше половины школ и садов Полтавской громады готовы к учебному году – что не так
26 августа 2025, 10:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »