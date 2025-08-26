Фото: Офис Генерального прокурора

Среди них руководитель учреждения, его заместитель, дежурный помощник руководителя и два оперативных сотрудника

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, руководство колонии принуждало заключенных к бесплатному труду, включая сверхурочный. Для этого использовали других сотрудников учреждения и систематически унижали достоинство осужденных. По показаниям следователей, применялись запугивание, психологическое давление, манипуляции, шантаж, угрозы и оскорбления.

Кроме того, работники колонии без надлежащих оснований применяли меры дисциплинарного воздействия в отношении заключенных. Задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 127 УК Украины. Речь идет о действиях представителей государства, направленных на причинение физической или моральной боли осужденным с целью принудить их к действиям вопреки их воле, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители фиксируют следы преступления и собирают доказательства

В настоящее время продолжается сбор доказательств по другим случаям пыток. На месте работают эксперты-криминалисты для фиксации следов преступления. Параллельно готовятся ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ГБР.

