Фото: Служба безопасности Украины

По данным следствия, она собирала сведения об объектах Сил обороны и готовила материалы для новых атак на столицу

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Правоохранители зафиксировали, как подозреваемая проводила доразведку вблизи Главного управления Национальной гвардии Украины. Женщина должна была составить схемы с расположением контрольно-пропускных пунктов, служебных парковок и другой инфраструктуры.

Подобные данные она собирала и о пунктах территориальных центров комплектования в нескольких районах Киева. По информации следователей, полученные материалы планировалось использовать для подготовки терактов и обстрелов города.

Женщине грозит пожизненное заключение

Задержанной оказалась 36-летняя жительница столицы, которая работала фрилансером. По версии следствия, ее удаленно завербовали представители фсб через знакомого из временно оккупированного Крыма. Выполняя задание, она рассчитывала в будущем выехать в россию через третьи страны.

Во время обыска у подозреваемой изъяли телефон, через который она контактировала с кураторами. Женщине сообщили о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас она находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее сообщалось, в Кировоградской области задержали агента фсб, который передавал координаты для ударов по Кропивницкому. Теперь СБУ начала расследование его сотрудничества с российскими спецслужбами.