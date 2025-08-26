07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
У Києві викрили 10 підпільних казино, які приносили мільйонні прибутки

Фото: Національна поліція України
За даними слідства, зловмисники організували 10 гральних комплексів у різних районах столиці

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Заклади працювали в закритому форматі та приймали лише "своїх" клієнтів.

Поліція провела понад 70 обшуків у підпільних казино Києва

Правоохоронці встановили, що власники створювали комфортні умови для втягнення відвідувачів у азартні ігри. Клієнти систематично втрачали великі суми грошей. Потрапити до закладів можна було виключно за попередньою домовленістю. Адміністратори перевіряли, чи за відвідувачем не стежать правоохоронці.

12 фігурантам оголошено про підозру у справі

У межах розслідування поліція провела понад 70 санкціонованих обшуків. Вилучено комп'ютерну техніку та інші прилади, які використовувалися для організації ігор, мобільні телефони, чорнові записи, а також зброю та набої.

Вилучено комп'ютерну техніку, чорнові записи та зброю

Наразі слідчі оголосили про підозру 12 головним фігурантам справи. Досудове розслідування триває, а правоохоронці продовжують збір доказів щодо функціонування мережі та її прибутків.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області правоохоронці затримали "смотрящого" за Ізмаїлом та трьох його спільників. Наразі триває розслідування щодо функціонування підпільних гральних закладів у місті.

25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
