Фото: Национальная полиция

В Днепровском районе столицы 12-летний парень бросил петарду под окно местного кафе, где находились посетители. Громкий взрыв изрядно испугал людей, поэтому владелица заведения вызвала полицию

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По словам правоохранителей, подросток сделал это "развлечения ради".

На место приехали ювенальные полицейские. Они провели с парнем профилактическую беседу об опасности таких "шуток" и напомнили о запрете использования пиротехники во время военного положения.

Родителей несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности. Теперь решение о наказании будет приниматься судом.

В полиции призывают родителей контролировать досуг детей и объяснять им потенциальные последствия необдуманных действий.

Напомним, ранее в Киеве подростки попали в скандал из-за видео в полицейской форме, которое вызвало общественный резонанс. С подростками провели профилактическую беседу, а на их родителей составили админпротоколы.