В Киеве подростки сняли провокационное видео в полицейской форме — отвечать будут родители

Фото: Национальная полиция

Столичная полиция привлекла к ответственности родителей двух 15-летних подростков, которые снимали развлекательное видео в полицейской форме и публиковали его в соцсетях

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что на ролике парень и девушка пели и танцевали под российский рэп, будучи одетыми в полицейскую форму.

Нарушения обнаружены во время мониторинга Интернета сотрудники Подольского управления полиции и аналитики криминального анализа.

Как выяснилось, видео сняли во время празднования дня рождения товарища "ради развлечения".

С подростками провели профилактическую беседу, а на их родителей составили админпротоколы – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Им грозит штраф.

Полиция отмечает, что использование формы и символики правоохранителей без разрешения — запрещено, и за такие действия наступает ответственность согласно действующему законодательству.

Напомним, в Киеве оштрафовали притворявшегося полицейского блогера. Мужчину штрафовали. Он должен был заплатить до 34 тысяч гривен.