09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
02:00  09 августа
Дом известного ресторатора пострадал в результате удара россиян
23:55  08 августа
В Харьковской области могут изменить комендантский час
09 августа 2025, 12:44

В Киеве подростки сняли провокационное видео в полицейской форме — отвечать будут родители

09 августа 2025, 12:44
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Столичная полиция привлекла к ответственности родителей двух 15-летних подростков, которые снимали развлекательное видео в полицейской форме и публиковали его в соцсетях

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что на ролике парень и девушка пели и танцевали под российский рэп, будучи одетыми в полицейскую форму.

Нарушения обнаружены во время мониторинга Интернета сотрудники Подольского управления полиции и аналитики криминального анализа.

Как выяснилось, видео сняли во время празднования дня рождения товарища "ради развлечения".

С подростками провели профилактическую беседу, а на их родителей составили админпротоколы – ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Им грозит штраф.

Полиция отмечает, что использование формы и символики правоохранителей без разрешения — запрещено, и за такие действия наступает ответственность согласно действующему законодательству.

Напомним, в Киеве оштрафовали притворявшегося полицейского блогера. Мужчину штрафовали. Он должен был заплатить до 34 тысяч гривен.

Киев подростки полиция полицейская форма штраф родители видео
