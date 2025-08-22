Фото: полиция

В Подольском районе столицы 38-летний ранее судимый киевлянин отобрал у женщины сумку с документами и деньгами

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На проспекте Европейского Союза злоумышленник подошел к 45-летней киевлянке под предлогом попросить помощи, после чего сорвал с ее плеча сумку, где были документы и 2000 гривен, и скрылся.

Правоохранители в течение нескольких часов установили и задержали нападающего. Деньги он успел потратить, а сумку выбросил.

Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 186 УК (грабеж). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

