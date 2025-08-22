"Розвага" з петардою: у Києві підліток налякав відвідувачів кафе

Фото: Національна поліція

У Дніпровському районі столиці 12-річний хлопець кинув петарду під вікно місцевого кафе, де в той момент перебували відвідувачі. Гучний вибух неабияк злякав людей, тож власниця закладу викликала поліцію

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За словами правоохоронців, підліток зробив це "заради розваги".

На місце приїхали ювенальні поліцейські. Вони провели з хлопцем профілактичну бесіду про небезпеку таких "жартів" і нагадали про заборону використання піротехніки під час воєнного стану.

Батьків неповнолітнього притягнули до адміністративної відповідальності. Тепер рішення щодо покарання ухвалюватиме суд.

У поліції закликають батьків контролювати дозвілля дітей і пояснювати їм потенційні наслідки необдуманих дій.

Нагадаємо, раніше у Києві підлітки потрапили у скандал через відео в поліцейській формі, яке викликало суспільний резонанс. З підлітками провели профілактичну бесіду, а на їхніх батьків склали адмінпротоколи.