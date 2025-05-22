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Служба безопасности Украины собрала доказательную базу для ареста имущества сына экспрезидента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева – Александра. Его вместе с отцом подозревают в хищении активов компании на сумму более 500 миллионов гривен

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

"Общая сумма заблокированного имущества составляет пол миллиарда гривен. Речь идет о 62 объектах коммерческой и жилой недвижимости в Украине, корпоративных правах на 18 украинских компаний и акциях 2-х отечественных акционерных обществ", — уточнили в СБУ.

Известно, что среди арестованных активов — цеха по сборке вертолетов, завод по производству шлифовального оборудования и десятки объектов "Мотор Сечи", которые незаконно отчуждали фигуранты в свою пользу.

По данным следствия, сын и отец незаконно завладели контрольным пакетом акций госпредприятия, а затем продали его за 650 миллионов долларов. Чтобы скрыть награбленные активы, организаторы сделки оформили их на подконтрольные оффшоры, которыми управлял сын эксглавы "Мотор Сечи".

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении за присвоение и отмывание имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

Напомним, 2 мая стало известно, что в Монако задержан сын эксглавы "Мотор Сечи" Вячеслав Богуслаев за хищение госимущества.