Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокуратура розслідує схему відмивання коштів під час будівництва Подільського мосту, підозрювані вже отримали повідомлення про підозру

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокуратура повідомила про підозру двом керівникам компаній через відмивання майна на суму понад 160 мільйонів гривень, отриманого злочинним шляхом. За даними слідства, гроші надійшли від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мосту в Києві.

Здійснюють слідчі дії

Слідство встановило, що кошти перераховувалися нібито за роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідацію піщаних намивів. Фактично ці роботи не виконувалися, а компанії-отримувачі не вели реальної господарської діяльності. Вони використовувалися лише для маскування походження коштів і подальшого їх виведення.

Директорам компаній уже повідомлено про підозру. За їх місцем проживання проведено обшуки, вилучено фінансові документи та засоби зв’язку. Триває досудове слідство та перевіряються інші можливі причетні особи, зокрема службовці комунального підприємства - замовника робіт і розпорядника бюджетних коштів.

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

