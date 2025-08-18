Фото: Национальная полиция Украины

В больнице скончалась 10-летняя девочка во время подготовки к операции и снятию гипса

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Медики пытались стабилизировать состояние ребенка, однако реанимационные меры оказались безуспешными.

Согласно предварительной информации, около полугода назад девочка сломала руку и врачи установили металлические спицы для фиксации перелома. Недавно она снова получила травму, поэтому была запланирована повторная операция по замене или снятию фиксирующих устройств.

Во время процедуры снятия гипса в Оболонском районе состояние ребенка резко ухудшилось. Врачи ввели ряд препаратов, пытались стабилизировать его показатели, однако в течение почти трех часов реанимационные мероприятия не помогли.

На месте работали следственно-оперативная группа, ювенальные инспекторы и судебно-медицинский эксперт. Назначен ряд экспертиз, чтобы установить точную причину смерти и оценить качество оказанной медицинской помощи.

Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

