11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
18 августа 2025, 11:53

10-летняя девочка скончалась в столичной больнице во время снятия гипса

18 августа 2025, 11:53
Фото: Национальная полиция Украины
В больнице скончалась 10-летняя девочка во время подготовки к операции и снятию гипса

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Медики пытались стабилизировать состояние ребенка, однако реанимационные меры оказались безуспешными.

Согласно предварительной информации, около полугода назад девочка сломала руку и врачи установили металлические спицы для фиксации перелома. Недавно она снова получила травму, поэтому была запланирована повторная операция по замене или снятию фиксирующих устройств.

Во время процедуры снятия гипса в Оболонском районе состояние ребенка резко ухудшилось. Врачи ввели ряд препаратов, пытались стабилизировать его показатели, однако в течение почти трех часов реанимационные мероприятия не помогли.

На месте работали следственно-оперативная группа, ювенальные инспекторы и судебно-медицинский эксперт. Назначен ряд экспертиз, чтобы установить точную причину смерти и оценить качество оказанной медицинской помощи.

Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Ранее сообщалось, харьковская косметолог попала под подозрение в убийстве клиентки по неосторожности. По данным правоохранительных органов, смерть пациентки наступила во время хирургического вмешательства с использованием местной анестезии.

