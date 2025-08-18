11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
18 августа 2025, 12:21

Киевское предприятие, ремонтирующее спецтехнику, не уплатило 11 млн грн налога на прибыль

18 августа 2025, 12:21
Фото: БЭБ
Детективы БЭБ в Киеве разоблачили бухгалтера, компания которой уклонялась от уплаты налогов на десятки миллионов гривен

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении главному бухгалтеру компании, занимающемуся ремонтом и обслуживанием спецтехники. Ее подозревают в преднамеренном уклонении от уплаты налога на прибыль предприятия в особо крупных размерах.

Следствие установило, что в 2024 году бухгалтерия предприятия оформила ряд хозяйственных операций с компаниями, обладающими признаками фиктивности и транзитности. Речь идет о поставках комплектующих для спецтехники и якобы предоставленные услуги по ее ремонту. Эти операции искусственно включили в расходы компании, что уменьшило объект налогообложения.

В результате государству нанесен ущерб на сумму почти 11 миллионов гривен. Однако в ходе досудебного расследования предприятие возместило всю сумму, и средства уже поступили в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, заместитель командира воинской части в Донецкой области допустил незаконные выплаты подчиненным на сумму почти миллион гривен.

16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
