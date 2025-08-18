Фото: БЭБ

Детективы БЭБ в Киеве разоблачили бухгалтера, компания которой уклонялась от уплаты налогов на десятки миллионов гривен

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении главному бухгалтеру компании, занимающемуся ремонтом и обслуживанием спецтехники. Ее подозревают в преднамеренном уклонении от уплаты налога на прибыль предприятия в особо крупных размерах.

Следствие установило, что в 2024 году бухгалтерия предприятия оформила ряд хозяйственных операций с компаниями, обладающими признаками фиктивности и транзитности. Речь идет о поставках комплектующих для спецтехники и якобы предоставленные услуги по ее ремонту. Эти операции искусственно включили в расходы компании, что уменьшило объект налогообложения.

В результате государству нанесен ущерб на сумму почти 11 миллионов гривен. Однако в ходе досудебного расследования предприятие возместило всю сумму, и средства уже поступили в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, заместитель командира воинской части в Донецкой области допустил незаконные выплаты подчиненным на сумму почти миллион гривен.