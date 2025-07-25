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Во время протеста против противоречивого закона о НАБУ участница акции плюнула в народную депутат Марьяну Безуглу - момент зафиксировали на видео

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Во время массовой акции протеста, которая прошла накануне в Киеве, произошел инцидент с участием народной депутатки Марьяны Безуглой. Во время спора с участниками акции один из присутствующих плюнул в лицо депутату. Все зафиксировали на видео, которое впоследствии распространили в соцсетях.

Инцидент произошел у здания Верховной Рады. Участники акции выражали свое недовольство принятым законом №12414 о НАБУ и САП, вызвавшем общественный резонанс. Именно на фоне эмоциональной дискуссии и криков из толпы и произошел этот поступок.

Безуглая отреагировала на ситуацию спокойно и не покинула место инцидента. В Сети событие вызвало бурную реакцию.

Напомним, ситуация вокруг закона №12414 повлекла за собой значительный общественный резонанс и волну протестов. Документ, ограничивающий полномочия НАБУ и САП, вызвал резкую критику со стороны антикоррупционных органов, общественности и международных партнеров Украины.

В качестве реакции на это президент Владимир Зеленский уже на следующий день после принятия закона внес альтернативный законопроект, который, наоборот, должен усилить способность антикоррупционных институций. Несмотря на это, акции с требованием ветировать спорный закон продолжаются в Киеве и регионах.