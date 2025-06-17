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17 июня 2025, 09:49

Ракетный удар по Одессе: из-под завалов достали тело женщины, еще одного человека ищут

17 июня 2025, 09:49
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фото: Одесская ОВА
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В результате утренней ракетной атаки России по Одессе спасатели обнаружили под завалами тело погибшей 60-летней женщины

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"К сожалению, под завалами нашли тело погибшей 60-летней женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - отметил Кипер.

По его словам, поиски еще одной женщины продолжаются. Спасатели не прекращают работу, надеясь найти ее живой.

На данный момент результате удара пострадали 17 человек, среди которых — беременная женщина и 17-летняя девушка.

Один человек госпитализирован, другие получили помощь на месте и лечатся амбулаторно.

Россияне нанесли удар по жилым домам в историческом центре города, разрушены также детский сад и инклюзивный центр.

На месте продолжается ликвидация последствий атаки. Все службы работают в усиленном режиме.

Напомним, на рассвете 17 июня российские войска совершили массированную атаку на Одессу с использованием ударных беспилотников.

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