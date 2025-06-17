Ракетный удар по Одессе: из-под завалов достали тело женщины, еще одного человека ищут
В результате утренней ракетной атаки России по Одессе спасатели обнаружили под завалами тело погибшей 60-летней женщины
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
"К сожалению, под завалами нашли тело погибшей 60-летней женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - отметил Кипер.
По его словам, поиски еще одной женщины продолжаются. Спасатели не прекращают работу, надеясь найти ее живой.
На данный момент результате удара пострадали 17 человек, среди которых — беременная женщина и 17-летняя девушка.
Один человек госпитализирован, другие получили помощь на месте и лечатся амбулаторно.
Россияне нанесли удар по жилым домам в историческом центре города, разрушены также детский сад и инклюзивный центр.
На месте продолжается ликвидация последствий атаки. Все службы работают в усиленном режиме.
Напомним, на рассвете 17 июня российские войска совершили массированную атаку на Одессу с использованием ударных беспилотников.