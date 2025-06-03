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В Киеве назревает новый скандал, связанный с неудачными кадровыми назначениями в КГВА

Накануне журналисты Bihus.info обнародовали расследование о команде главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, передает RegioNews .

Отмечается, что в команде начальника КГВА Тимура Ткаченко всплыло имя еще одного скандального персонажа Андрея Андреева. Он является советником на общественных началах в столичной военной администрации.

Журналисты выяснили, что Андреев имеет тесные связи с Вадимом Столаром — влиятельным застройщиком, бывшим нардепом от ОПЗЖ и экс-смотрящим за Киевом.

В 2015 году Столар руководил киевским штабом БПП (ред. Блок Петра Порошенко), готовил мажоритарщиков и участвовал в кампании Виталия Кличко, пытаясь объединить УДАР с БПП перед местными выборами.

В этот же период Андреев попал в Киевсовет по спискам БПП. А впоследствии "осев" в КП "Киевблагоустройство" — одном из самых ресурсных коммунальных предприятий Киева, которое контролирует торговлю на улицах столицы, демонтаж МАФов и имеет большое обращение наличных от предпринимателей.

В расследовании также упоминается дружба Андреева с Михаилом Терентьевым — депутатом Киевсовета от партии УДАР, который фигурирует на "пленках Комарницкого" и имеет статус обвиняемого в уголовном производстве.

Таким образом, Bihus.Info указывает на системный характер назначений в КГВА, где под видом новой команды реинкарнируются старые политические лица с багажом связей, уголовных дел и доступом к крупным денежным потокам.

Всего в команде Тимура Ткаченко, то есть среди его заместителей, в патронатной службе, советниках на общественных началах и помощниках – 14 человек.

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