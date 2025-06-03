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03 июня 2025, 12:03

Расследование Bihus.info: в команде Тимура Ткаченко – фигурант дела НАБУ

03 июня 2025, 12:03
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Первый заместитель главы КГВА подозревается в хищении 300 миллионов гривен для армии

Журналисты Bihus.info обнародовали расследование о команде главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, передает RegioNews.

Несмотря на наличие профессиональных и опытных работников, расследователи обнаружили несколько "паршивых овец", которые бросают тень на всю структуру.

Самым громким фигурантом материала стал первый заместитель Ткаченко – полковник ВСУ Николай Швец.

Швец, которого Ткаченко неоднократно публично называл "максимально профессиональным" и человеком, которого "готов отстаивать до последнего", оказался подозреваемым в деле НАБУ по хищению более 300 миллионов гривен, выделенных на строительство складов для Минобороны.

До назначения в КМВА Швец возглавлял Центральное управление безопасности военной службы ВСУ. Именно он, по данным следствия, принимал решение об авансировании застройщика более чем на 300 млн грн. Эти средства впоследствии "растворились", а вместо современных арсеналов остались недостроенные конструкции и бетонные каркасы.

Всего в команде Тимура Ткаченко, то есть среди его заместителей, в патронатной службе, советниках на общественных началах и помощниках – 14 человек.

Как известно, расследование Bihus.info стало продолжением разоблачений вокруг чиновников, фигурирующих в записях из кабинета бывшего "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого. Следствие по делу продолжается.

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Напомним, в начале февраля 2022 года Тимур Ткаченко засветился в скандале, связанном с разоблачением на взятке в 1,26 млн гривен депутата "Слуги народа" в Киевском городском совете Владислава Трубицына. По версии следствия взятка предназначалась за помощь с размещением мобильных точек торговли в нескольких районах Киева. В материалах досудебного расследования фигурирует запись разговора Трубицына с предпринимателем, который дает взятку.

На этой записи Трубицын объяснял, что "Благоустройство" – это вертикаль Офиса президента, куратором направления в городской госадминистрации является К, а руководителем департамента – ТТ, ранее бывший заместителем К.

Несмотря на изысканные меры конспирации, принятые Трубицыным во время разговора, с большой долей вероятности можно предположить, что К – это Кулеба, а ТТ – Тимур Ткаченко. В то же время, ни Алексея Кулебу, ни Тимура Ткаченко никакие антикоррупционные органы никогда на коррупции не ловили.

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