В Киеве разоблачили директора коммунального предприятия, который был посредником в передаче взятки руководству "Киевзеленстроя"

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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии полиции сообщили о подозрении еще одному фигуранту по делу о коррупционных «откатах» во время организации тендеров коммунального объединения «Киевзеленстрой»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Чиновники "Киевзеленстроя" во время выполнения работ в одном из столичных парков в 2024 году требовали от подрядчика 15% суммы договора за "одобрение" и заключения контракта. Коммерсант победил в тендере благодаря содействию директора одного из коммунальных предприятий, который имел связи среди организаторов сделки. Именно он обеспечил участие "нужной" компании и должен был выступить посредником при передаче неправомерной выгоды в размере более 1 млн. грн.

По данным следствия, руководство "Киевзеленстроя" систематически требовало от подрядчиков "откаты" в размере 15% суммы договора за подписание актов выполненных работ без проверки их качества и объема.

В общем, участники схемы планировали получить не менее 25 млн грн неправомерной выгоды.

В настоящее время директор коммунального предприятия уведомлен о подозрении в пособничестве в выражении предложения неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в полиции Киева прокомментировали причину обысков "Киевводоканала".