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12 марта 2025, 19:11

Журналисты нашли эксдепутата КМР Комарницкого: где скрывался от следствия "смотрящий за Киевом"

12 марта 2025, 19:11
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Фото: УП
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Бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий в Украине объявлен в розыск. При этом журналистам удалось его найти, но не за границей

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, передает RegioNews.

Журналисты нашли бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого. Оказалось, что подозреваемый правоохранителями в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей находился за границей.

По данным источников Украинской правды в правоохранительных органах, в момент реализации операции НАБУ и САП "Чистый город" Денис Комарницкий находился в Украине. В настоящее время он объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Теперь журналисты подтвердили, что Комарницкому удалось скрыться за границу.

Напомним, что в начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город", направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Также проводили обыски у Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим за Киевом".

Также недавно журналисты Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". Расследование дает понять, как коррупция в столице масштабна. В частности, речь идет о связях Дениса Комарницкого с депутатами разных фракций в Киевсовете, в частности "Удара" и "Батькивщины".

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