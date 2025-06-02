В полиции Киева прокомментировали причину обысков "Киевводоканала"

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Правоохранители проводят обыски на объектах "Киевводоканала" в рамках дела о хищении средств городского бюджета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Да, Главное следственное управление проводит обыски. Это по поводу хищения городского бюджета", - сообщили в полиции.

В свою очередь, на предприятии заявили, что следственные действия, не аргументированные должным образом, препятствуют нормальной работе объектов критической инфраструктуры и коллектива.

Как сообщалось, полиция проводит обыски "Киевводоканала".