В полиции Киева прокомментировали причину обысков "Киевводоканала"
Правоохранители проводят обыски на объектах "Киевводоканала" в рамках дела о хищении средств городского бюджета
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
"Да, Главное следственное управление проводит обыски. Это по поводу хищения городского бюджета", - сообщили в полиции.
В свою очередь, на предприятии заявили, что следственные действия, не аргументированные должным образом, препятствуют нормальной работе объектов критической инфраструктуры и коллектива.
Как сообщалось, полиция проводит обыски "Киевводоканала".
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