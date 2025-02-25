Элитный отдых во время войны: где прячутся украинские олигархи, депутаты и чиновники

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Журналисты УП узнали новые подробности о жизни украинских депутатов, олигархов, а также их детей, которые во время войны отдыхают в Дубае, Монако, Вене и Мюнхене

Об этом говорится в расследовании Украинской правды, сообщает RegioNews.

Отмечается, что большинство видеороликов, использованных в сюжете, журналистам направили читатели издания.

В новом расследовании упоминается празднование дня рождения в ресторане в Монако бывшего министра обороны Украины Александра Кузьмука.

В Монако украинцы заметили и сына подозреваемого в государственной измене Вячеслава Богуслаева – Александра.

На курорте у Мюнхена читатели УП "поймали" в объектив видеокамеры экснардепа и олигарха Вадима Новинского.

А в элитном ресторане в Дубае отдыхали отряд трое бывших беглых нардепов — Вадим Столар, Наталья Королевская и Юрий Солод.

Напомним, ранее журналисты узнали, кто из украинцев приобрел во время войны Rolls-Royce Spectre стоимостью более 600 тысяч евро.