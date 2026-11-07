Россияне атаковали Ладыжин в Винницкой области: есть пострадавший

Фото: ГСЧС

В Ладыжинской общине Винницкой области в результате российских обстрелов пострадал один человек. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии. Также повреждены гражданская инфраструктура, пожарная часть и территория местного рынка

Об этом сообщил секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец, передает RegioNews .

По словам Коломийца, после удара на месте работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.

"Повреждена гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие, предоставляется соответствующая помощь", — сообщил секретарь горсовета.

Впоследствии начальница Винницкой областной военной администрации города Наталья Заболотная уточнила , что в результате российской атаки пострадал один человек. Ее состояние оценивают как тяжелое.

Кроме того, повреждения получили здание пожарной части и территория местного рынка. В результате пожара уничтожены немало частных автомобилей и один торговый киоск. В постройках выбиты окна.

Также из-за повреждений энергетических объектов в Винницкой области возникают перебои с электроснабжением. Энергетики работают над восстановлением питания.

Информацию о ситуации с отоплением в Ладыжине городской совет пообещал сообщить дополнительно.

Кроме того, в результате российской атаки повреждено здание подразделения ГСЧС и спасательная техника.

"При обстреле личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 7 ноября и утром пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Под ударом оказались несколько районов столицы. Повреждены жилые дома, детский сад, нежилые здания и Северный мост.