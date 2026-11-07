22:40  06 ноября
В Виннице 12-летний мальчик погиб на железной дороге
22:25  06 ноября
Удары по Сумам: есть раненые, разрушенные дома
20:50  06 ноября
Пограничники "разорвали на куски" российские "ждуны"
UA | RU
UA | RU
07 ноября 2026, 11:15

Россияне атаковали Ладыжин в Винницкой области: есть пострадавший

07 ноября 2026, 11:15
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Ладыжинской общине Винницкой области в результате российских обстрелов пострадал один человек. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии. Также повреждены гражданская инфраструктура, пожарная часть и территория местного рынка

Об этом сообщил секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец, передает RegioNews .

По словам Коломийца, после удара на месте работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим.

"Повреждена гражданская инфраструктура. Есть пострадавшие, предоставляется соответствующая помощь", — сообщил секретарь горсовета.

Впоследствии начальница Винницкой областной военной администрации города Наталья Заболотная уточнила , что в результате российской атаки пострадал один человек. Ее состояние оценивают как тяжелое.

Кроме того, повреждения получили здание пожарной части и территория местного рынка. В результате пожара уничтожены немало частных автомобилей и один торговый киоск. В постройках выбиты окна.

Также из-за повреждений энергетических объектов в Винницкой области возникают перебои с электроснабжением. Энергетики работают над восстановлением питания.

Информацию о ситуации с отоплением в Ладыжине городской совет пообещал сообщить дополнительно.

Кроме того, в результате российской атаки повреждено здание подразделения ГСЧС и спасательная техника.

"При обстреле личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что в результате российской атаки на Киев в ночь на 7 ноября и утром пострадали шесть человек, среди них один ребенок. Под ударом оказались несколько районов столицы. Повреждены жилые дома, детский сад, нежилые здания и Северный мост.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область нападение россияне пострадавшие
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Россияне обстреляли Харьков и четыре района области: есть пострадавшая
07 ноября 2026, 11:37
Авиаудар по Камышевахе: количество погибших возросло до 55 человек
07 ноября 2026, 10:55
Россияне атаковали Киев баллистикой и дронами: количество пострадавших выросло до шести
07 ноября 2026, 10:35
Ветеран Назар Грабар объяснил, почему он не стал героем "Холостяка"
07 ноября 2026, 01:35
Певица MamaRika попала в больницу: она объяснила, что произошло
07 ноября 2026, 00:55
Победительница Холостяка ждет первенца
07 ноября 2026, 00:35
Дизель наконец падает: как изменились ценники на АЗС
06 ноября 2026, 23:55
Инфляция в Украине ускорится: что будет с ценами
06 ноября 2026, 23:40
В Киевской области массово травят животных: что происходит
06 ноября 2026, 23:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Пекар
Виталий Шабунин
Все блоги »