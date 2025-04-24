Массированная атака на Киев: возникли пожары, под завалами ищут людей
В ночь на 24 апреля российские военные запустили на Киев дроны и ракеты. В городе работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – написал чиновник.
Также он сообщил об известных последствиях вражеской атаки:
- В Голосеевском районе зафиксировано падение предположительно обломков БпЛА возле жилого дома. Также в этом районе горят гаражи. На другой локации – автомобили.
- В Шевченковском районе – попадание обломков в нежилое здание.
- В Святошинском, предварительно, загорелся дом. Во дворе другого дома горят авто.
- В Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание гаражей. Все службы направляются на места вызовов.
- В Святошинском районе медики госпитализировали трехлетнего ребенка.
- Пожары возникли в нежилых помещениях в Шевченковском и Святошинском районах.
- В Святошинском районе – пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте.
- В Святошинском районе медики госпитализировали еще одного пострадавшего.
- В Подольском районе в результате падения обломков возникли возгорания в нежилой застройке. Есть разрушения. Экстренные службы работают на месте.
Напомним, 23 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон из артиллерии. В результате удара возник пожар в многоэтажке.
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