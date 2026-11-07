Авиаудар по Камышевахе: количество погибших возросло до 55 человек

Фото: ГСЧС

Число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожского района 2 ноября возросло до 55 человек. За прошедшие сутки спасатели обнаружили под завалами тела и фрагменты тел еще девяти погибших

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Спасатели и кинологи ГСЧС продолжают разбирать разрушенные конструкции и обследовать территорию, чтобы обнаружить тела погибших.

Работы усугубляют опасность повторных российских ударов и сложные условия на месте разрушений.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевасе , которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Ранее сообщалось о 42 погибших.