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07 ноября 2026, 10:55

Авиаудар по Камышевахе: количество погибших возросло до 55 человек

07 ноября 2026, 10:55
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Фото: ГСЧС
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Число погибших в результате российского авиаудара по поселку Камышеваха Запорожского района 2 ноября возросло до 55 человек. За прошедшие сутки спасатели обнаружили под завалами тела и фрагменты тел еще девяти погибших

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Спасатели и кинологи ГСЧС продолжают разбирать разрушенные конструкции и обследовать территорию, чтобы обнаружить тела погибших.

Работы усугубляют опасность повторных российских ударов и сложные условия на месте разрушений.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевасе , которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Ранее сообщалось о 42 погибших.

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