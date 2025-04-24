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Уже известно о 21 пострадавшем в результате массированной российской атаки на Киев ночью 24 апреля

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Больше всего пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район. Возгорание произошло на 6 локациях. Есть разрушения", – говорится в сообщении.

Медики госпитализировали уже 21 пострадавшего.

"Среди 21 пострадавшего, которых госпитализировали медики, – трое детей и беременная женщина", – сообщил мэр.

Экстренные службы работают на местах.

Напомним, ночью 24 апреля россияне запустили в Киев дроны и ракеты. В городе работает ПВО. Зафиксировано падение обломков в нескольких районах: возникли пожары, есть пострадавшие.