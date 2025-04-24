Массированный удар по Киеву: 9 погибших и десятки раненых

фото: ГСЧС Киева

В результате вражеской атаки на Киев погибли 9 человек, 63 получили ранения, из них 42 госпитализированы. Среди пострадавших есть 6 детей

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Ракетные обстрелы и обломки повлекли за собой масштабные разрушения жилых домов, пожары в гаражах, административной и нежилой застройке, а также возгорание авто и сухой травы.

Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

В пяти районах столицы идет ликвидация последствий атаки. Работают спасатели, психологи и кинологи.

Продолжаются поиски людей под завалами. Местные власти координируют помощь пострадавшим.

Напомним, ночью 24 апреля россияне запустили на Киев дроны и ракеты. Наиболее пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район.