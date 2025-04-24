06:10  24 апреля
В Киевской области женщина до смерти забила младенца стулом
05:14  24 апреля
Под Черновцами пьяный водитель сбил полицейского: его будут судить
07:22  24 апреля
Потери России по состоянию на 24 апреля: Генштаб обновил данные
UA | RU
UA | RU
24 апреля 2025, 08:43

Спасатели разбирают завалы в Киеве: ищут двоих детей

24 апреля 2025, 08:43
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

После массированной ракетной атаки на Киев больше всего пострадал Святошинский район, где разрушен многоэтажный дом

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По состоянию на 7:30 утра в столице зафиксировано 9 погибших, более 70 человек получили ранения разной степени тяжести.

В Святошинском районе спасатели работают на месте трагедии - продолжается разбор завалов, привлечены инженерные бригады, верхолазы ГСЧС, кинологи с поисковыми собаками.

Из-под завалов до сих пор слышны звонки мобильных телефонов. Есть информация, что среди пропавших двое детей.

На 13 локациях города производились спасательные работы. Полицейские обходят квартиры, проверяя состояние жителей.

К работе привлечены психологи ГСЧС и полиции, оказывающие помощь пострадавшим и фиксирующие признаки стрессовых состояний.

Напомним, Киев этой ночью попал под массированный вражеский обстрел. На город запустили дроны и ракеты. Больше всего пострадал Святошинский район столицы.

Ранее сообщалось, что погибли 9 человек, 63 получили ранения.

Кроме того, в результате ночной комбинированной атаки россиян на Киевщину в Бучанском районе пострадали две женщины, получившие острую стрессовую реакцию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Киев дети атака российская армия завалы Святошинский район
Оккупанты атаковали Запорожье "шахедами": есть повреждения
24 апреля 2025, 08:27
Атака на Киевщину: пострадали женщины, разрушенные дома и инфраструктура
24 апреля 2025, 08:13
Россияне обстреляли Харьков ракетами: пострадали два человека
24 апреля 2025, 07:26
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Трамп отложил ультиматум на пару недель
24 апреля 2025, 08:54
Оккупанты атаковали Запорожье "шахедами": есть повреждения
24 апреля 2025, 08:27
Атака на Киевщину: пострадали женщины, разрушенные дома и инфраструктура
24 апреля 2025, 08:13
Россия держит в Черном и Средиземном морях носители "Калибров"
24 апреля 2025, 07:59
Россияне обстреляли Харьков ракетами: пострадали два человека
24 апреля 2025, 07:26
Потери России по состоянию на 24 апреля: Генштаб обновил данные
24 апреля 2025, 07:22
Массированный удар по Киеву: 9 погибших и десятки раненых
24 апреля 2025, 07:01
Мир на условиях давления: политическая стратегия Трампа по отношению к Украине
24 апреля 2025, 06:35
В Киевской области женщина до смерти забила младенца стулом
24 апреля 2025, 06:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »