Спасатели разбирают завалы в Киеве: ищут двоих детей

фото: ГСЧС Киева

После массированной ракетной атаки на Киев больше всего пострадал Святошинский район, где разрушен многоэтажный дом

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По состоянию на 7:30 утра в столице зафиксировано 9 погибших, более 70 человек получили ранения разной степени тяжести.

В Святошинском районе спасатели работают на месте трагедии - продолжается разбор завалов, привлечены инженерные бригады, верхолазы ГСЧС, кинологи с поисковыми собаками.

Из-под завалов до сих пор слышны звонки мобильных телефонов. Есть информация, что среди пропавших двое детей.

На 13 локациях города производились спасательные работы. Полицейские обходят квартиры, проверяя состояние жителей.

К работе привлечены психологи ГСЧС и полиции, оказывающие помощь пострадавшим и фиксирующие признаки стрессовых состояний.

Напомним, Киев этой ночью попал под массированный вражеский обстрел. На город запустили дроны и ракеты. Больше всего пострадал Святошинский район столицы.

Ранее сообщалось, что погибли 9 человек, 63 получили ранения.

Кроме того, в результате ночной комбинированной атаки россиян на Киевщину в Бучанском районе пострадали две женщины, получившие острую стрессовую реакцию.