Спасатели разбирают завалы в Киеве: ищут двоих детей
После массированной ракетной атаки на Киев больше всего пострадал Святошинский район, где разрушен многоэтажный дом
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.
По состоянию на 7:30 утра в столице зафиксировано 9 погибших, более 70 человек получили ранения разной степени тяжести.
В Святошинском районе спасатели работают на месте трагедии - продолжается разбор завалов, привлечены инженерные бригады, верхолазы ГСЧС, кинологи с поисковыми собаками.
Из-под завалов до сих пор слышны звонки мобильных телефонов. Есть информация, что среди пропавших двое детей.
На 13 локациях города производились спасательные работы. Полицейские обходят квартиры, проверяя состояние жителей.
К работе привлечены психологи ГСЧС и полиции, оказывающие помощь пострадавшим и фиксирующие признаки стрессовых состояний.
Напомним, Киев этой ночью попал под массированный вражеский обстрел. На город запустили дроны и ракеты. Больше всего пострадал Святошинский район столицы.
Ранее сообщалось, что погибли 9 человек, 63 получили ранения.
Кроме того, в результате ночной комбинированной атаки россиян на Киевщину в Бучанском районе пострадали две женщины, получившие острую стрессовую реакцию.