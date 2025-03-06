01:52  06 марта
Прикасался и угрожал насилием: в Закарпатье мужчина добивался до девочек 10-11 лет
06:57  06 марта
В Харькове работники ТЦК устроили стрельбу и повредили авто
05:45  06 марта
Украла деньги, косметику и телефон: в Киеве уборщица обворовала салон красоты
UA | RU
UA | RU
06 марта 2025, 12:57

В Агентстве оборонных закупок – новый директор

06 марта 2025, 12:57
Читайте також українською мовою
фото: t.me/ministry_of_defense_ru
Читайте також
українською мовою

Министерство обороны Украины назначило Арсена Жумадилова на должность директора Агентства оборонных закупок (АОЗ)

Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает RegioNews.

"Система оборонных закупок требует четких правил, быстрых решений и эффективной поставки. Главный приоритет - не просто заключение контрактов, а своевременное обеспечение ВСУ необходимым вооружением в нужных объемах", – говорится в сообщении.

Перед АОЗ стоит задача сделать систему оборонных закупок эффективной, прогнозируемой и устойчивой.

Сам Арсен Жумадилов также прокомментировал свое назначение.

"Возглавил АОЗ. Эта должность не была карьерной мечтой. Как и полтора года назад, когда стал руководителем ДОТ, решение не было о личных амбициях. В обоих случаях речь идет о запуске институтов, когда роль руководителя является ключевой", – написал в Facebook.

По его словам, АОЗ должна работать более эффективно.

"Очень высокие ожидания от всех вовлеченных в сферу обороны. Изменения объективно назрели и, возможно, перезрели. Дальше медлить у нас у всех нет времени. Впереди много работы", – отметил Жумадилов.

Что известно о скандале вокруг Агентства оборонных закупок

24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что директором Агентства оборонных закупок будет назначен Жумадилова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлит.

Руководитель ДОТ Арсен Жумадилов согласился возглавить АОЗ, при этом оставшись на своем нынешнем посту. Со своей стороны Безрукова отказалась уйти с поста. А ряд украинских активистов и политиков призвали самого Умерова подать в отставку.

Послы стран Большой семерки (G7) призвали Украину как можно быстрее разрешить конфликтную ситуацию, возникшую между министром обороны Рустемом Умеровым и Агентством оборонных закупок (АОЗ).

31 января руководительница Агентства оборонных закупок Марина Безрукова на фоне конфликта ведомства из Минобороны обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому.

назначение Минобороны скандал директор АОЗ Арсен Жумадилов
Силы обороны получили на вооружение скоростные дроны-камикадзе "NORD"
05 марта 2025, 06:10
В Минобороны рассказали, сколько украинцев готовы присоединиться к ВСУ
04 марта 2025, 16:15
Обновление в Резерв+: в электронных направлениях на ВВК появилась дата прибытия на медосмотр
04 марта 2025, 06:45
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Зеленский прибыл на спецзаседание Евросовета в Брюсселе: первые заявления
06 марта 2025, 13:54
В Одесской области будут судить 32-летнего мужчину, который поджег свою жену
06 марта 2025, 13:40
В Житомирской области задержали мужчину, который обворовывал могилы защитников
06 марта 2025, 13:38
В Краматорске в результате российского обстрела ранены два человека
06 марта 2025, 13:12
В Сумской области пограничники уничтожили российский беспилотник "Герань-2"
06 марта 2025, 12:56
В Сумах из-за попадания российских "шахедов" сгорел терминал Новой почты
06 марта 2025, 12:37
Удар по Кривому Рогу: среди пострадавших есть дети
06 марта 2025, 12:20
В Закарпатье будут судить командира батальона, который за деньги оставлял подчиненных служить в тылу
06 марта 2025, 12:14
Франция готова предоставлять Украине разведданные вместо США
06 марта 2025, 11:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »