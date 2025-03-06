В Агентстве оборонных закупок – новый директор
Министерство обороны Украины назначило Арсена Жумадилова на должность директора Агентства оборонных закупок (АОЗ)
Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает RegioNews.
"Система оборонных закупок требует четких правил, быстрых решений и эффективной поставки. Главный приоритет - не просто заключение контрактов, а своевременное обеспечение ВСУ необходимым вооружением в нужных объемах", – говорится в сообщении.
Перед АОЗ стоит задача сделать систему оборонных закупок эффективной, прогнозируемой и устойчивой.
Сам Арсен Жумадилов также прокомментировал свое назначение.
"Возглавил АОЗ. Эта должность не была карьерной мечтой. Как и полтора года назад, когда стал руководителем ДОТ, решение не было о личных амбициях. В обоих случаях речь идет о запуске институтов, когда роль руководителя является ключевой", – написал в Facebook.
По его словам, АОЗ должна работать более эффективно.
"Очень высокие ожидания от всех вовлеченных в сферу обороны. Изменения объективно назрели и, возможно, перезрели. Дальше медлить у нас у всех нет времени. Впереди много работы", – отметил Жумадилов.
Что известно о скандале вокруг Агентства оборонных закупок
24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что директором Агентства оборонных закупок будет назначен Жумадилова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлит.
Руководитель ДОТ Арсен Жумадилов согласился возглавить АОЗ, при этом оставшись на своем нынешнем посту. Со своей стороны Безрукова отказалась уйти с поста. А ряд украинских активистов и политиков призвали самого Умерова подать в отставку.
Послы стран Большой семерки (G7) призвали Украину как можно быстрее разрешить конфликтную ситуацию, возникшую между министром обороны Рустемом Умеровым и Агентством оборонных закупок (АОЗ).
31 января руководительница Агентства оборонных закупок Марина Безрукова на фоне конфликта ведомства из Минобороны обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому.