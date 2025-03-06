В Агентстве оборонных закупок – новый директор

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Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает RegioNews.

"Система оборонных закупок требует четких правил, быстрых решений и эффективной поставки. Главный приоритет - не просто заключение контрактов, а своевременное обеспечение ВСУ необходимым вооружением в нужных объемах", – говорится в сообщении.

Перед АОЗ стоит задача сделать систему оборонных закупок эффективной, прогнозируемой и устойчивой.

Сам Арсен Жумадилов также прокомментировал свое назначение.

"Возглавил АОЗ. Эта должность не была карьерной мечтой. Как и полтора года назад, когда стал руководителем ДОТ, решение не было о личных амбициях. В обоих случаях речь идет о запуске институтов, когда роль руководителя является ключевой", – написал в Facebook.

По его словам, АОЗ должна работать более эффективно.

"Очень высокие ожидания от всех вовлеченных в сферу обороны. Изменения объективно назрели и, возможно, перезрели. Дальше медлить у нас у всех нет времени. Впереди много работы", – отметил Жумадилов.

Что известно о скандале вокруг Агентства оборонных закупок

24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что директором Агентства оборонных закупок будет назначен Жумадилова, а контракт с Мариной Безруковой Министерство обороны не продлит.

Руководитель ДОТ Арсен Жумадилов согласился возглавить АОЗ, при этом оставшись на своем нынешнем посту. Со своей стороны Безрукова отказалась уйти с поста. А ряд украинских активистов и политиков призвали самого Умерова подать в отставку.

Послы стран Большой семерки (G7) призвали Украину как можно быстрее разрешить конфликтную ситуацию, возникшую между министром обороны Рустемом Умеровым и Агентством оборонных закупок (АОЗ).

31 января руководительница Агентства оборонных закупок Марина Безрукова на фоне конфликта ведомства из Минобороны обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому.