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Семен Костюк Журналист info@regionews.ua
08 января 2025, 20:35

В Киеве все будет "Благоустрий"

08 января 2025, 20:35
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В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный опыт государственной службы, а его карьера развивалась с молниеносной скоростью и включает в себя более десятка должностей
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный опыт государственной службы, а его карьера развивалась с молниеносной скоростью и включает в себя более десятка должностей
фото: Тимур Ткаченко / Facebook
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В кресло главы Киева Тимур Ткаченко перебрался с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины, заменив Сергея Попка – генерал-полковника ВСУ, руководившего столицей с 21 октября 2022 года. Учитывая, что приоритетными для руководителя военной администрации является задача оборонного характера, вопрос, почему в этой должности оказался абсолютно гражданский человек – вполне логичный.

Его задал бывший начальник Тимура Ткаченко Дмитрий Белоцерковец: "Вопрос к Зеленскому – почему не военный возглавил военную администрацию Киева? Сразу отвечу – потому что для известного всей стране офиса война уже кончилась и начался политический процесс. Это исключительно политическое назначение. Потому что невоенный человек будет заниматься узурпацией местных властей Киева и созданием плацдарма для центрального политического проекта", – запостил Белоцерковец на Фейсбуке. Так же логичен вопрос – а что это за человек Тимур Ткаченко, и чем он такой особенный.

Первую должность Тимур Ткаченко занял еще студентом Киевского национального университета – в 2012 году стал специалистом I категории отдела наружной рекламы и обследования территорий КП "Соломенка-Сервис". Одновременно заканчивал изучать международную экономику в магистратуре КНУ. В коммунальном предприятии Тимур проработал два месяца. После чего ненадолго отправился на работу в Верховную Раду, где в 2012-2014 годах был помощником нардепа от партии "Удар" Павла Рябикина.

В 2014 году Павел Рябикин стал заместителем главы Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко. А Тимур Ткаченко стал ответственным секретарем и специалистом сектора в ГП "Внешторгиздат Украины".

В Верховной Раде VIII созыва (2014-2020 г.) Тимур Ткаченко был помощником нардепа от БПП Дмитрия Белоцерковца, который также являлся директором департамента благоустройства КГГА и советником Виталия Кличко по стратегическим вопросам. А Ткаченко параллельно с июня 2015 по июль 2016 года был начальником управления по содержанию подземных переходов в КП "Благоустрий", а с декабря 2016 по август 2017 года работал начальником отдела и заместителем руководителя КП "Плесо", ответственным за развитие прибрежной инфраструктуры.

В 2018-2019 годах Ткаченко успел поработать руководителем аппарата Голосеевской районной государственной администрации и заместителем главы Дарницкой РГА Киева. А потом снова вернулся в систему благоустройства. Соответствующий департамент в КГГА в 2019 году возглавил Алексей Кулеба – тот, который сейчас министр развития общин и территорий Украины. Как сказал в одном из интервью Виталий Кличко, взять на работу Кулебу ему порекомендовал нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак. А Тимур Ткаченко в январе 2020 года был назначен первым заместителем директора департамента благоустройства КГГА и начальником управления по контролю за благоустройством.

Стоит отметить, что возможности департамента благоустройства включают чрезвычайно широкий спектр полномочий от предоставления разрешений до контроля за соблюдением правил и наложения административных санкций абсолютно во всем, что касается понятия "благоустройство города". То есть, если искать в городских властях что-то, что генерирует больше всего коррупционных рисков, то все, что касается именно благоустройства, будет далеко впереди остальных департаментов. Тем не менее, во время очередного обострения в отношениях между КГГА и Банковой, которое проявилось в том числе более чем в 70 обысках в помещениях КГГА, только департамент Кулебы-Ткаченко был обделен вниманием правоохранителей.

Заместителем Алексея Кулебы Тимур Ткаченко был недолго – в конце того же 2020 Кулеба становится заместителем председателя КГГА, а Ткаченко становится уже директором департамента благоустройства. И в этой должности работает до августа 2023 года. За четыре года работы Тимура Ткаченко в руководстве киевским благоустройством произошел как минимум один скандал, связанный с регулированием размещения в городе малых архитектурных форм (МАФ). В марте 2020 года предприниматель Сергей Еременок на своей странице в Фейсбуке обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в попытке перераспределить киевский рынок МАФов в свою пользу, для этого, якобы, Ермак пролоббировал на должность директора департамента благоустройства Алексея Кулебу, который является "его человеком". Ткаченко публично в этом скандале не слишком фигурировал, но быть в стороне просто не мог в силу своих должностных обязанностей. И в этой неприятной для Алексея Кулебы истории он был на стороне Кулебы.

В начале февраля 2022 года Тимур Ткаченко засветился еще в одном скандале – Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура поймали на взятке в 1,26 млн гривен депутата "Слуги народа" в Киевском городском совете Владислава Трубицына. По версии следствия, взятка предназначалась за помощь с размещением мобильных точек торговли в нескольких районах Киева. В материалах досудебного расследования фигурирует запись разговора Трубицына с предпринимателем, который дает взятку. В материалах досудебного расследования фигурирует запись разговора Трубицына с предпринимателем, который дает взятку. На этой записи Трубицын объясняет, что "Благоустройство" – это вертикаль Офиса президента, куратором направления в городской госадминистрации является К, а руководителем департамента – ТТ, ранее бывший заместителем К. Несмотря на изысканные меры конспирации, предпринятые Трубицыным во время разговора, с большой долей вероятности можно предположить, что К – это Кулеба, а ТТ – Тимур Ткаченко. Хотя возможно, что Трубицын блефовал и набивал себе цену. Потому что ни Алексея Кулебу, ни Тимура Ткаченко никакие антикоррупционные органы никогда на коррупции не поймали. И не ловили. Хотя то, что департамент благоустройства наиболее коррупционно опасен, а также в чем именно заключаются коррупционные риски – до последней мелочи антикоррупционные органы должны знать и знают. Тем более, что в августе 2023 года во главе НАБУ стал Семен Кривонос. А он сам в одной из своих деклараций указал, что пользуется автомобилем Audi Q5, зарегистрированным на жену Тимура Ткаченко Анну Ткаченко. То есть, не будет преувеличением сказать, что, скорее всего, Тимур Ткаченко и глава НАБУ Семен Кривонос – давние друзья.

Тимур Ткаченко в августе 2023 стал заместителем министра стратегических отраслей промышленности, проработал год, а когда в сентябре 2024 министром развития общин и территорий Украины стал Алексей Кулеба, то пошел к нему заместителем. Но, возможно, на одно министерство достаточно одного Кулебы. Тем более, что тогдашний руководитель КМВА Сергей Попко явно проигрывал мэру Киева Виталию Кличко и в популярности, и в административных вопросах, сосредоточившись исключительно на военно-оборонной части работы. С точки зрения Офиса президента это, конечно, недопустимая утрата контроля за столицей. Итак, перед новогодней ночью 31 декабря 2024 указом президента Зеленского новым руководителем городской военной администрации Киева становится проверенный кадр – Тимур Ткаченко.

Это очевидная претензия на усиление влияния руководства Офиса президента на дела столицы. И оппоненты нынешней центральной власти так назначение Тимура Ткаченко и комментируют: "Это технический исполнитель, задача которого четкая: препятствовать работе местных властей, в частности, делать это в связке с силовиками. Ему уже понаписали и наопубликовали обещаний, не имеющих к бедолаге никакого отношения. Вместо укрытий, фортификаций и других вопросов обороны города, которыми как раз и следует заниматься главе КМВА, он будет командиром фейсбучных войск и пустых информприводов. Но вопрос здесь даже не в гражданском клерке на военном посту. А вопрос, почему в ОПешке так зашевелились именно сейчас? Думаю, это обусловлено фактором "победы Трампа" и известного заявления "завершить войну за 24 часа", – считает политический эксперт Владимир Цыбулько.

Следовательно, можно ожидать нового этапа конфронтации между ОП и мэрией столицы и лично Виталием Кличко. Хотя у самого Тимура Ткаченко для такого противостояния недостаточно ни административного ресурса, ни политического веса, ни личной харизмы.

политика назначение Киев Ткаченко Тимур Фируддинович Благоустрий
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