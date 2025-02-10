НАБУ объявило в розыск эксдепутата Киевского горсовета Комарницкого
НАБУ разыскивает бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает RegioNews.
Денис Комарницкий подозревается в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей. Главаря банды объявили в розыск на основании постановления детектива НАБУ.
"Его и еще 9 участников преступной организации разоблачили 6 февраля 2025 года", – официально подтвердили в НАБУ.
По данным правоохранителей, Комарницкий находится в Украине, но пытается сбежать за границу.
Напомним, 6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с известным бывшим депутатом Киевского городского совета.
Также сообщалось, что 6 февраля НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.