НАБУ объявило в розыск эксдепутата Киевского горсовета Комарницкого

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НАБУ разыскивает бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает RegioNews.

Денис Комарницкий подозревается в создании и управлении преступной организацией с целью завладения столичной землей. Главаря банды объявили в розыск на основании постановления детектива НАБУ.

"Его и еще 9 участников преступной организации разоблачили 6 февраля 2025 года", – официально подтвердили в НАБУ.

По данным правоохранителей, Комарницкий находится в Украине, но пытается сбежать за границу.

Напомним, 6 февраля НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с известным бывшим депутатом Киевского городского совета.

Также сообщалось, что 6 февраля НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.