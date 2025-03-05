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05 марта 2025, 18:34

В Киеве обновят пропуски для движения во время комендантского часа: что изменится

05 марта 2025, 18:34
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фото: Getty Images
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Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предложил ввести новую систему выдачи и контроля пропусков для передвижения во время комендантского часа

Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

По его словам, существующая система — исчерпала себя и на нее много жалуются. Поскольку пропуски обновляются раз в год, а проверки проводятся вручную, и этого недостаточно для надлежащего контроля.

Поэтому Ткаченко предлагает, чтобы в новых документах был QR-код, что позволит избежать подделок и злоупотреблений.

"Мы можем привязать каждый пропуск к цифровому реестру. Доступ к нему будет у правоохранительных органов и соответствующих военных структур. Ссылка на инструмент подтверждения пропуска будет на каждом бланке. Это QR-код, который будут считывать при остановке транспорта во время комендантского часа", — рассказал Ткаченко.

Как известно, с 26 марта 2023 года комендантский час в столице сократили. Он действует каждый день с 00:00 до 5:00.

Напомним, в Киеве возник скандал с пропусками для движения во время комендантского часа.

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