В Киеве обновят пропуски для движения во время комендантского часа: что изменится
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предложил ввести новую систему выдачи и контроля пропусков для передвижения во время комендантского часа
Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
По его словам, существующая система — исчерпала себя и на нее много жалуются. Поскольку пропуски обновляются раз в год, а проверки проводятся вручную, и этого недостаточно для надлежащего контроля.
Поэтому Ткаченко предлагает, чтобы в новых документах был QR-код, что позволит избежать подделок и злоупотреблений.
"Мы можем привязать каждый пропуск к цифровому реестру. Доступ к нему будет у правоохранительных органов и соответствующих военных структур. Ссылка на инструмент подтверждения пропуска будет на каждом бланке. Это QR-код, который будут считывать при остановке транспорта во время комендантского часа", — рассказал Ткаченко.
Как известно, с 26 марта 2023 года комендантский час в столице сократили. Он действует каждый день с 00:00 до 5:00.
Напомним, в Киеве возник скандал с пропусками для движения во время комендантского часа.