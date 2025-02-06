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06 февраля 2025, 12:54

НАБУ проводит обыски у бизнесмена, которого называют "смотрящим" за Киевом, - СМИ

06 февраля 2025, 12:54
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Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на источник в НАБУ, передает RegioNews.

Впоследствии прессслужба НАБУ сообщила , что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете и КГГА.

Кто такой Денис Комарницкий?

Денис Комарницкий – лидер фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете 2008-2010 годов.

В декабре 2012 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Комарницкого к двум годам условно. Суд признал его виновным в том, что он вместе с двумя соучастниками 2 августа 2005 в помещении бюро технической инвентаризации в Киеве избил адвоката Игоря Гранцева, отобрав у него чемодан с 20 тыс. человек. долларов.

После выборов в Верховную Раду в 2019 году он получил статус – "смотрящий за Киевом". Его имя регулярно истекало в скандалах, связанных с непрозрачными застройками и распределением городских ресурсов.

В частности, он являлся бенефициаром компании-генподрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве, сметная стоимость которого решением Киевсовета выросла с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Дениса Комарницкого также называют бизнес-партнером ресторатора и народного депутата Николая Тищенко.

НАБУ САП Денис Комарницкий обыск земельные вопросы Киевгорстрой
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