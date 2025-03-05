Афера на 20 миллионов долларов: заместитель руководителя Департамента банка получил подозрение
Правоохранители разоблачили схему на 20 миллионов долларов. Средства, присвоенные злоумышленниками, принадлежали нефтеперерабатывающей компании.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Подозрение получил заместитель руководителя Департамента коммерческого банка. Речь идет о пособничестве присвоения и растрат чужого имущества. Известно, что подозреваемая скрыла следы преступления, связанного с завладением средствами нефтеперерабатывающей компании, принадлежащей государству. Отмечается, что речь идет об одном из крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине.
"Установлено, что участники организованной группы во главе с членом наблюдательного совета нефтеперерабатывающей компании в первый день полномасштабного вторжения из РФ на территорию Украины на основании поддельных контракта на поставку сырой нефти и счетов на проведение оплаты незаконно перечислили со счета предприятия на счет иностранной компании, которая принадлежит этому же члену.
Подозреваемая, занимавшая должность в банке, скрыла следы преступления. Выяснилось, что она вносила недостоверные сведения в копию поддельного контракта о якобы получении этого контракта банком раньше времени. Также она уничтожила настоящий документ о поставках сырой нефти и счетов на оплату.
Напомним, что в Кировоградской области будут судить чиновника. Его обвиняют в незаконной вырубке деревьев на 11 миллионов гривен. Известно, что он не сообщал об этом правоохранителям. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.