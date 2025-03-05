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05 марта 2025, 20:16

Афера на 20 миллионов долларов: заместитель руководителя Департамента банка получил подозрение

05 марта 2025, 20:16
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Правоохранители разоблачили схему на 20 миллионов долларов. Средства, присвоенные злоумышленниками, принадлежали нефтеперерабатывающей компании.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Подозрение получил заместитель руководителя Департамента коммерческого банка. Речь идет о пособничестве присвоения и растрат чужого имущества. Известно, что подозреваемая скрыла следы преступления, связанного с завладением средствами нефтеперерабатывающей компании, принадлежащей государству. Отмечается, что речь идет об одном из крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине.

"Установлено, что участники организованной группы во главе с членом наблюдательного совета нефтеперерабатывающей компании в первый день полномасштабного вторжения из РФ на территорию Украины на основании поддельных контракта на поставку сырой нефти и счетов на проведение оплаты незаконно перечислили со счета предприятия на счет иностранной компании, которая принадлежит этому же члену.

Подозреваемая, занимавшая должность в банке, скрыла следы преступления. Выяснилось, что она вносила недостоверные сведения в копию поддельного контракта о якобы получении этого контракта банком раньше времени. Также она уничтожила настоящий документ о поставках сырой нефти и счетов на оплату.

Напомним, что в Кировоградской области будут судить чиновника. Его обвиняют в незаконной вырубке деревьев на 11 миллионов гривен. Известно, что он не сообщал об этом правоохранителям. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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