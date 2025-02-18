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18 февраля 2025, 14:16

Карантин в столичных школах: решение за руководителями образовательных учреждений

18 февраля 2025, 14:16
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иллюстративное фото из открытых источников
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В случае превышения эпидемиологических показателей среди учащихся гриппом и ОРВИ руководители образовательных учреждений будут самостоятельно решать вопрос о введении карантина

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, передает RegioNews.

В частности, руководители школ сами будут выбирать, перевести ли учащихся на дистанционное обучение, или приостановить образовательный процесс в отдельных классах.

"Руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление заведением и несет ответственность за его образовательную, финансово-хозяйственную и другую деятельность. Именно он принимает решение по карантину, учитывая эпидемическую ситуацию в коллективе", - отметил чиновник.

Также Мондриевский обратился к родителям с просьбой не отправлять детей с признаками заболевания в школу или в детский сад, а сразу обращаться к врачу.

Напомним, по данным медиков, уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID19 в столице в 1,5 раза ниже эпидемического порога.

Ранее мы сообщали, что на дистанционное обучение перешли школы Ровенской , Киевской , Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской та Волыни.
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