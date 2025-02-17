Эпидпорог в Ровенской области превышен на 90%

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В Ровенской области растет количество больных гриппом и ОРВИ – обращений к врачам увеличилось на 25%

Об этом сообщает Ровенская ОГА со ссылкой на областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Отмечается, что за прошедшую неделю в области к врачам обратилось более 13 тысяч больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Это на 25% больше предыдущих семи дней.

65% всех случаев зафиксировано среди детей, а четверть всех больных приходится на Ровенскую городскую территориальную общину. В настоящее время превышение эпидпорога составляет 90%.

По словам руководителя Ровенской ОВА Александра Коваля, в области 294 школы работают очно; 92 – смешано. В двух учебных заведениях объявлен карантин. Еще 147 работают дистанционно, из них 123 – из-за повышенной заболеваемости.

По прогнозам медиков, высокая заболеваемость в области сохранится еще не менее 2 недель.

Напомним, из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями многие школы переходят на дистанционное обучение.

Так, с 18 февраля школьники Львовской области будут учиться онлайн.

Ранее мы сообщали, что на дистанционное обучение перешли школы Ровенщины , Киевщины , Ивано-Франковщины и Винницкой области.