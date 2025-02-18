В столичных больницах растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

фото: Вечерний Киев

В Киеве в течение недели, с 10 по 16 февраля, медики зарегистрировали 15 225 новых случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19

Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Всего в Киеве, по сравнению с предыдущей неделей, наблюдается рост заболеваемости на 7,7%.

Среди детей заболеваемость возросла на 2,3% – с 9 468 до 9 688 случаев.

Среди взрослых – на 18,7%, с 4 663 до 5 537 случаев.

"Дети составляют 63,3% от общего количества, на прошлой неделе - 67%. Заболеваемость среди школьников снизилась на 14,4%", - говорится в сообщении.

Также медики отмечают рост госпитализированных среди заболевших гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей.

В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 324 человека, в том числе 228 детей.

COVID-19 заболели 27 граждан, в том числе 6 детей до 17 лет. Госпитализировали 4 взрослых.

В то же время уровень заболеваемости в столице в 1,5 раза ниже эпидемического порога.

Напомним, на сегодняшний день эпидпорог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 превышен в пяти областях Украины - Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой.

Ранее мы сообщали, что на дистанционное обучение перешли школы Ровенской , Киевской , Ивано-Франковской , Винницкой и Львовской.