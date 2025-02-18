11:36  17 февраля
Порошенко пожаловался, что не смог купить кофе на заправке из-за санкций
17:37  17 февраля
Закупка гранита для Лесного кладбища: дело экс-директора ритуальной службы передали в суд
12:00  17 февраля
Масштабное ДТП в Полтавской области: на трассе столкнулись более 10 авто
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2025, 08:12

В столичных больницах растет количество заболевших гриппом и ОРВИ

18 февраля 2025, 08:12
Читайте також українською мовою
фото: Вечерний Киев
Читайте також
українською мовою

В Киеве в течение недели, с 10 по 16 февраля, медики зарегистрировали 15 225 новых случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID-19

Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Всего в Киеве, по сравнению с предыдущей неделей, наблюдается рост заболеваемости на 7,7%.

  • Среди детей заболеваемость возросла на 2,3% – с 9 468 до 9 688 случаев.
  • Среди взрослых – на 18,7%, с 4 663 до 5 537 случаев.

"Дети составляют 63,3% от общего количества, на прошлой неделе - 67%. Заболеваемость среди школьников снизилась на 14,4%", - говорится в сообщении.

Также медики отмечают рост госпитализированных среди заболевших гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей.

В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 324 человека, в том числе 228 детей.

COVID-19 заболели 27 граждан, в том числе 6 детей до 17 лет. Госпитализировали 4 взрослых.

В то же время уровень заболеваемости в столице в 1,5 раза ниже эпидемического порога.

Напомним, на сегодняшний день эпидпорог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 превышен в пяти областях Украины - Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой.

Ранее мы сообщали, что на дистанционное обучение перешли школы Ровенской , Киевской , Ивано-Франковской , Винницкой и Львовской.

грипп ОРВИ COVID-19 больницы дети Киев эпидемический порог
На Волыни школы перешли на дистанционное обучение: названная причина
17 февраля 2025, 16:59
С 18 февраля все школы Львовщины переходят на дистанционное обучение
17 февраля 2025, 11:55
Винницкие школьники перешли на дистанционное обучение
17 февраля 2025, 11:18
Все новости »
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
ВСУ ликвидировали за сутки более 1170 оккупантов и уничтожили 53 артсистемы
18 февраля 2025, 08:10
Дроновое нашествие: россияне удвоили атаки "Ланцетами" и "Молниями"
18 февраля 2025, 07:53
Зеленский рассказал, когда планирует покинуть пост президента
18 февраля 2025, 07:41
Житель Запорожья сядет на семь лет за поджоги военных автомобилей
18 февраля 2025, 07:25
Из артиллерии, РСЗО и авиации: Запорожская область пережила за сутки почти 400 ударов
18 февраля 2025, 07:24
В Черном море – один российский ракетоноситель
18 февраля 2025, 07:14
В Кировоградской области "шахед" попал в многоэтажку: есть пострадавшие
18 февраля 2025, 07:09
Украинские бойцы из ПТРК Javelin уничтожили российский танк Т-90
18 февраля 2025, 06:50
Ракеты для IRIS-T, дроны и артснаряды: Украина получила от Германии новый пакет военной помощи
18 февраля 2025, 06:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Владимир Поперешнюк
Валерий Пекар
Юрий Бутусов
Все блоги »